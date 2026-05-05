В Стамбуле стартовала международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 Глобальным информационным партнером мероприятия, которое продлится до 9 мая, выступает «Анадолу»

В Стамбульском выставочном центре стартовала международная выставка оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026, организованная кластером SAHA İstanbul — крупнейшим оборонным, авиационным и космическим промышленным кластером Турции и Европы.

SAHA 2026 организована на общей площади в 400 тыс. квадратных метров, включая и крытые и открытые пространства. Под открытую выставочную зону выделено 20 тыс. квадратных метров, что делает ее одной из крупнейших в своей истории.

В выставке участвуют представители более чем 120 стран, свыше 1700 компаний (в том числе 263 международных) и более 30 тыс. отраслевых специалистов.

На SAHA 2026 состоится презентация 203 новых продуктов и в общей сложности 164 церемонии подписания соглашений. Объем экспортных контрактов, достигнутый на SAHA 2024 (6,2 млрд долларов), планируется увеличить на SAHA 2026 как минимум до 8 млрд долларов.

Особо выделяется участие представителей Европы, США и Канады. Множество компаний, представителей фирм, официальных делегаций, торговых миссий и посетителей с четырех континентов встретятся на SAHA 2026.

Многие высокотехнологичные и «меняющие правила игры» новые продукты впервые будут представлены глобальному отраслевому сообществу именно на SAHA 2026. В рамках выставки беспилотные морские аппараты разработки турецких специалистов также демонстрируются на территории яхтенной пристани Атакёй.

Состоится презентация новейших отечественных технологий

На SAHA 2026 будет впервые представлено множество технологических новинок. В их числе — разработанная компанией Baykar умный барражирующий боеприпас MIZRAK, который привлекает внимание дальностью действия свыше 1000 километров и возможностями искусственного интеллекта. Также впервые на SAHA 2026 будут представлены разработанные Baykar камикадзе-БПЛА K2 и барражирующий боеприпас Sivrisinek.

ASELSAN представит на SAHA 2026 5 новых продуктов и 6 новых версий существующей техники, знакомя глобальную оборонную экосистему с национальными технологиями будущего. Передовая турецкая мобильная платформа гибридного оружия направленной энергии ALKA-KAPLAN, разработанная ROKETSAN и FNSS для борьбы с БПЛА и асимметричными угрозами, предстанет на SAHA 2026 с дополнительными возможностями.

На выставке также будут представлены новейшие и передовые технологические продукты компании ROKETSAN. Компания STM впервые продемонстрирует на SAHA 2026 авиационные и морские системы собственной разработки, отвечающие потребностям современного поля боя.

В выставке участвуют более 140 официальных делегаций, свыше 800 членов официальных делегаций и более 200 представителей торговых закупочных миссий.

Выставка, открывшая двери для специалистов отрасли, будет доступна для посещения гражданами в рамках Дня открытых дверей 9 мая.

