Следствие считает, что недвижимость стоимостью $42,5 млн была приобретена на доходы от незаконной торговли чипами американской компании

В Сингапуре арестовали особняк по делу о контрабанде ИИ-чипов Nvidia Следствие считает, что недвижимость стоимостью $42,5 млн была приобретена на доходы от незаконной торговли чипами американской компании

В Сингапуре арестован особняк стоимостью 42,5 млн долларов по делу о незаконной торговле серверным оборудованием с чипами искусственного интеллекта американской компании Nvidia.

Как сообщает BBC, власти Сингапура расследуют дело о незаконном обороте серверов, содержащих чипы Nvidia, экспорт которых подпадает под экспортный контроль США.

По данным следствия, не менее двух третей средств, использованных для покупки недвижимости стоимостью 42,5 млн долларов, были получены от контрабанды ИИ-чипов Nvidia.

В связи с этим власти наложили арест на особняк стоимостью в десятки миллионов долларов.