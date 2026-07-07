Российские власти продолжают предпринимать юридические и административные шаги в отношении Apple, а пользователям и организациям рекомендуют переходить на устройства с операционной системой Android.

В России пользоваться iPhone становится все сложнее Российские власти продолжают предпринимать юридические и административные шаги в отношении Apple, а пользователям и организациям рекомендуют переходить на устройства с операционной системой Android.

Пользоваться iPhone, одним из самых популярных смартфонов в мире, в России становится все сложнее. Удаление американской компанией Apple российских приложений из App Store, сокращение возможностей оплаты, а также российские регулирования в отношении иностранных цифровых сервисов все заметнее отражаются на повседневной жизни пользователей.

В последнее время пользователи iPhone в России сталкиваются не только с проблемами при скачивании приложений, но и с новыми ограничениями в таких базовых сферах, как оплата, уведомления, обновления и вход в аккаунты.

25 июня Apple удалила из App Store множество приложений, принадлежащих российской технологической компании VK, включая VKontakte, Одноклассники, VK Video, VK Music, VK Messenger, Mail, Дзен и Skillbox.

В заявлении VK говорится, что компания не была заранее уведомлена о таком решении, а приложения теперь нельзя скачать и обновить на iPhone и iPad.

В компании отметили, что VK не фигурирует ни в одном санкционном списке. При этом приложения, ранее установленные на устройства, продолжают работать, однако пользователи могут столкнуться с проблемами с уведомлениями и обновлениями.

В начале июня Apple также удалила из App Store российское национальное приложение для обмена сообщениями MAX.

Сообщалось, что пользователи, ранее установившие MAX на свои устройства, продолжают пользоваться приложением, однако не получают уведомления. В случае удаления приложения его невозможно установить повторно.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что принятое Apple без объяснения причин решение затронуло доступ к MAX для более чем 20 млн пользователей iPhone и iPad.

Минцифры России также заявило, что удаление приложений VK было принято по политическим причинам и может создавать условия для «недобросовестной» конкуренции. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) с просьбой изучить этот вопрос.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что удаление Apple российских приложений без предупреждения ставит под вопрос надежность компании как поставщика коммерческих услуг.

Песков отметил, что российские власти потребуют от Apple объяснений. По его словам, если необходимые объяснения не будут представлены, будет дана оценка будущему отношений с компанией.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский также заявил, что решение Apple носит политический характер. Он отметил, что миллионы пользователей оказались ограничены в доступе к сервисам связи, развлечений и образования.

Apple грозит штраф в размере 4 млрд рублей

ФАС направила Apple предупреждение с требованием устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем на устройствах с операционной системой iOS и выполнить требования закона о предустановке отечественного программного обеспечения.

В ведомстве заявили, что на iPhone и iPad по умолчанию предлагается иностранная поисковая система, а пользователи, желающие выбрать российские поисковики, вынуждены менять настройки вручную.

Если Apple не предпримет необходимые шаги до 15 июля, в отношении компании будет начато расследование в рамках антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушения компании может грозить штраф до 4 млрд рублей.

Закон о предустановке определенного российского программного обеспечения на импортируемые в Россию смартфоны, планшеты и компьютеры вступил в силу в 2021 году. В соответствии с договоренностью с российскими властями Apple не устанавливала приложения напрямую на устройства, а предлагала пользователям возможность скачать российское программное обеспечение во время первичной настройки.

Возможности оплаты также сокращаются

С 2022 года, когда дипломатические и экономические отношения между Россией и западными странами начали ухудшаться, из App Store были удалены приложения многих российских банков, платежных сервисов, картографических приложений и других цифровых платформ.

Некоторые банковские приложения временно возвращались в магазин под другими названиями, однако вскоре снова удалялись. Пользователи начали переходить на веб-версии или альтернативные способы установки, предлагаемые банками в отделениях.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются пользователи iPhone, недоступность Apple Pay в стране и удаление ряда VPN-приложений из российского App Store. Кроме того, с 1 апреля прекратилась возможность пополнять баланс Apple ID через счет мобильного оператора.

Таким образом, был удален один из последних местных способов оплаты, который пользователи применяли для покупки приложений, платежей внутри приложений, оплаты iCloud и других подписок.

Использование Apple ID также прекращается

В России вчера вступило в силу регулирование, предусматривающее административные штрафы за авторизацию пользователей на сайтах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google ID.

Согласно новым правилам, вход и авторизация пользователей в России на интернет-сайтах могут осуществляться через российский номер телефона, портал госуслуг «Госуслуги» и другие подобные системы. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы для граждан, должностных лиц и компаний.

Одним из примеров стало российское картографическое и навигационное приложение 2GIS.

В уведомлении, направленном пользователям, компания сообщила, что с 6 июля вход через Apple ID и аккаунты Google будет недоступен.

На этом фоне неопределенность вокруг будущего Apple и iPhone в России усиливается, а российские власти указывают на необходимость перехода пользователей и организаций на устройства с операционной системой Android.