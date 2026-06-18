В ОАЭ запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет

Safiye Karabacak, Marina Mussa
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
В Объединенных Арабских Эмиратах запретили пользоваться социальными сетями детям младше 15 лет.
Как сообщает официальное агентство ОАЭ WAM, Совет министров принял новое решение, регулирующее доступ детей к социальным медиаплатформам.
Согласно решению, минимальный возраст для пользования социальными сетями в стране установлен на уровне 15 лет.
Новая мера запрещает детям младше 15 лет создавать личные аккаунты в социальных сетях или пользоваться уже существующими учетными записями. Кроме того, для таких пользователей будет ограничен доступ ко всем функциям этих платформ.
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мухаммед бин Рашид аль-Мактум, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что данное регулирование отражает стремление ОАЭ создать передовую модель защиты детей в цифровой среде, а также повысить цифровую безопасность с учетом быстрых изменений в сфере использования технологий.
Аль-Мактум подчеркнул, что власти стремятся обеспечить детям возможность пользоваться технологиями в безопасной, сбалансированной и соответствующей их возрасту цифровой среде. Он также добавил, что согласие родителей не будет считаться исключением из введенных запретов и ограничений.