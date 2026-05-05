В Москве восстановили доступ к мобильному интернету

Временные блокировки мобильного интернета в Москве закончились. Об этом сообщили в Минцифры России.

«Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.

В Минцифры напомнили, что точечные ограничения в российских регионах вводят, если есть угроза безопасности, в том числе со стороны БПЛА. Отключения мобильного интернета «позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», - пояснили в Минцифрах.

Ранее в ряде районов Москвы наблюдались перебои с мобильным интернетом - связь частично или полностью была недоступна.

Downdetector и «Сбой.рф», сервисы отслеживания сбоев в интернете, зафиксировали резкий рост числа жалоб на работу мобильного интернета в Москве.

Мобильные операторы, такие как МТС, «МегаФон», «Билайн», Т2, предупредили, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и доставка SMS. Операторы объяснили возможные ограничения подготовкой и проведением праздничных мероприятий по случаю Дня победы.

При этом сообщается, что проводной домашний интернет и сети WiFi продолжат работу без перебоев.

Чтобы отключение интернета не затрагивало жизненно важные коммуникации, Минцифры с лета 2025 года разрабатывает и поэтапно расширяет так называемые «белые списки» — перечень сайтов и сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничении мобильного интернета.

Ранее Минобороны России сообщило, что парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без тяжелой военной техники, а также без участия кадетов и воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ из-за «текущей оперативной обстановки».



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что цифровые ограничения вводятся по соображениям безопасности.

«Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер», - сказал он, комментируя меры по ограничению интернета, VPN, некоторых мессенджеров.

Между тем в последнее время участились удары украинских беспилотников по Москве. В частности, накануне один из таких БПЛА врезался в многоэтажное здание в центре столицы.