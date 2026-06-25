Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, - пресс-служба ведомства

В Минцифры РФ назвали удаление приложений VK из AppStore «политически мотивированным решением» Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, - пресс-служба ведомства

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) считают удаление приложений VK из AppStore «политически мотивированным решением». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», - говорится в сообщении.

По версии ведомства, «компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удалённых из AppStore приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий».

«Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями.При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах», - подчеркнули Минцифры.

Российское ведомство попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты.

Утром 25 июня Apple удалила из магазина App Store приложения «Дзен», VK Видео и ряд других сервисов без объяснения причин.