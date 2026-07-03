В Индии расследуют утечку информации о новом iPhone 18 Pro с завода Tata Electronics

Nuri Aydın, Ulviyya Amoyeva
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
В Индии начато расследование в связи с утечкой документов, касающихся еще не выпущенной на рынок модели iPhone 18 Pro, которая производится в стране.
Как сообщает Asian News International (ANI), заместитель министра электроники и информационных технологий Индии С. Кришнан заявил 2 июля журналистам, что рассмотрением инцидента занимается CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) — это главное государственное агентство Индии по кибербезопасности.
Киберпреступная группировка, действующая под названием «World Leaks», 30 июня опубликовала на форумах в даркнете секретные документы и фотографии тестовых образцов iPhone 18 Pro, похищенные у производителя Apple в Индии — компании Tata Electronics.
Среди опубликованных материалов оказались схемы размещения чипов на главной плате устройства, детали компонентов аккумулятора, характеристики камер, а также названия компаний-поставщиков, производящих эти комплектующие.
После инцидента Apple инициировала масштабное расследование в связи с данной кибератакой.