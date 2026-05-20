В Вене стартовала турецкая технологическая конференция Road to Global 2026

Единственная турецкая технологическая конференция в Европе — Road to Global —стартовала в столице Австрии Вене

Мероприятие, глобальным коммуникационным партнером которого является агентство «Анадолу», будет проходить 20–21 мая на площадке Венской торговой палаты (WKO Wien).

В этом году Road to Global соберет участников более чем из 50 стран.

Одним из ключевых новшеств этого года стало партнерство Road to Global с базирующейся в Германии инициативой Tech Summit. Сотрудничество объединит технологическую инфраструктуру и инструменты коммерческого расширения, предоставив участникам доступ к более широкой международной экосистеме.

В этом году ожидается участие более 1500 человек из различных стран, выступления 50 международных спикеров и заключение двусторонних соглашений на сумму более 50 миллионов долларов.

Платформа Road to Global объединяет технологические стартапы, корпорации и международных инвесторов, в том числе в области искусственного интеллекта, энергетического сектора и финтеха. Участники обмениваются опытом по выходу на международные рынки и обсуждают, как трансформируются глобальные бизнес-стратегии.

Road to Global —инициатива, которая помогает стартапам сократить путь от локального рынка до международного масштаба. Она реализуется консалтинговой компанией Nexrone Global.Nexrone Global имеет представительства в Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Турции.

Среди участников Road to Global заявлены международные структуры и компании, включая Mastercard, 3VC, программу E-Residency Эстонии, Загребский инновационный центр Zicer и Invest Austria, а также ведущие турецкие компании, включая Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global и Tecmony.

На мероприятии представлены ведущая и коуч по лидерству Дилек Сузал, инвестор и наставник стартапов Йесим Чевик, консультант по стратегическому развитию бизнеса Кайра Копфер. основательница и генеральный директор брендингового агентства MAQINA360Лилли Диана Кох, а также член жюри и программный менеджер Road to Global Хаджер Клобасса.