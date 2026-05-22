В Британии признали TikTok и YouTube небезопасными для детей Об этом говорится в отчете британского регулятора связи Ofcom

Контент в TikTok и YouTube «недостаточно безопасен» для детей, поскольку платформы отказались от значительных изменений. Об этом говорится в отчете британского регулятора связи Ofcom.

Ранее Ofcom призвал пять крупнейших социальных сетей – Meta (Facebook, Instagram), Roblox, Snap (Snapchat), TikTok и YouTube принять к апрелю иеры для обеспечения безопасности детей.

TikTok и YouTube были названы недостаточно безопасными, так как их алгоритмы по-прежнему рекомендуют детям вредоносный контент. При этом Meta, Roblox и Snap согласились внедрить новые инструменты защиты.

Согласно включенному в отчет опросу, 7 из 10 подростков в возрасте 11–17 лет сообщают о том, что сталкиваются с потенциально вредным или пугающим контентом. Только 15 % детей, столкнувшихся с подобным контентом, рассказывают об увиденном взрослым.

51 % респондентов отметил, что сталкивались с запросом о подтверждении возраста посредством фотографии, удостоверения личности или паспорта.