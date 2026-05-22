В Бишкеке обсудили взаимодействие в сфере науки, технологий и инноваций между странами ШОС

В столице Кыргызстана Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В работе совещания приняли участие делегации Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе заседания представители государств обсудили ключевые направления научно-технической политики, перспективы реализации совместных исследовательских проектов, а также меры по расширению взаимодействия в области науки, технологий и инноваций. Особое внимание было уделено укреплению международной кооперации, развитию совместных программ и внедрению финансируемых научно-технологических инициатив.

Одним из ключевых результатов стало согласование проекта Программы формирования «Зеленого технологического коридора» ШОС, направленного на развитие экологически ориентированных технологий и устойчивого научно-технического сотрудничества между странами-участницами.

Также участники совещания приветствовали итоги первого конкурса совместных научно-исследовательских проектов государств-членов ШОС и выразили готовность продолжить практику подобных инициатив.

По итогам заседания принято решение о проведении 11-го совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС в Исламской Республике Пакистан.