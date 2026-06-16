Eagle планируется использовать для грузовых и спасательных операций на удаленных и труднодоступных объектах, включая морские нефтегазовые платформы

В Беларуси начали разработку беспилотного вертолета Eagle Eagle планируется использовать для грузовых и спасательных операций на удаленных и труднодоступных объектах, включая морские нефтегазовые платформы

Белорусское конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», известное на международном рынке под брендом UAVHELI, приступило к созданию беспилотного вертолета Eagle с максимальной взлетной массой 750 кг. Об этом сообщили белорусские СМИ.

Новый проект реализуется на основе максимальной унификации с уже отработанными серийными узлами беспилотного авиационного комплекса Hunter. Как отметил главный конструктор КБ Владимир Чудаков, такой подход позволит снизить технические риски, сократить сроки разработки и обеспечить качественное обслуживание аппарата.

«Такая инженерная стратегия направлена на снижение рисков за счет использования проверенных агрегатов. Унификация с Hunter позволяет сократить цикл разработки и обеспечить качественное техническое обслуживание», - сказал Чудаков.

По его словам, запуск проекта состоялся в декабре 2025 года. Аппарат создается в рамках расширения линейки профессиональных беспилотных авиационных систем, предназначенных для выполнения сложных транспортных и мониторинговых задач.

Беспилотный вертолет Eagle планируется использовать для грузовых, наблюдательных и спасательных операций на удаленных и труднодоступных объектах, включая морские нефтегазовые платформы. Конструкция аппарата предусматривает круглосуточную эксплуатацию на неподготовленных площадках, а также работу в экстремальных климатических условиях.

Максимальная продолжительность полета Eagle составит до четырех часов, крейсерская скорость - 190 км/ч.



В компании подчеркивают, что аэродинамические характеристики и современная силовая установка должны обеспечить стабильность полетов при интенсивной эксплуатации.

Одной из особенностей аппарата станет возможность интеграции съемной сбрасываемой нагрузки, в том числе спасательного плота. Это, как ожидается, позволит расширить применение беспилотника при эвакуационных и спасательных операциях.

Для российских эксплуатантов Eagle позиционируется как экономически эффективная альтернатива легким пилотируемым вертолетам и судам снабжения. По словам Чудакова, основной эффект от применения такой машины может быть достигнут за счет отсутствия рисков для экипажа и снижения стоимости летного часа при выполнении рутинных транспортных задач.

«В текущих реалиях морские перевозки остаются дорогостоящими, и внедрение БЛА Eagle позволит значительно оптимизировать расходы эксплуатантов», - отметил главный конструктор.