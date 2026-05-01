В Анталье состоится мировая премьера балета «Анна Каренина»

Hatice Özdemir Tosun, Abdulrahman Yusupov, Ekip
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Государственный оперный и балетный театр Антальи (Antalya DOB) представит мировую премьеру балета «Анна Каренина», основанного на бессмертном романе Льва Толстого.
Премьера в постановке известного хореографа Ён Сун Хюэ состоится на сцене Культурного Центра Хашим Ишджан (Haşim İşcan Kültür Merkezi).
Сценография постановки сочетает современный минимализм декораций с исторически элегантными костюмами.
Оркестром будут дирижировать Тулио Гальярдо Варас и Хакан Калкан.
Главные роли исполняют Рина Мурата (Анна Каренина), Канат Н. Уулу (граф Алексей Вронский иАртемий Плюснин (граф Алексей Каренина).
Премьера состоится 2 мая, повторные показы пройдут 5 и 23 мая.