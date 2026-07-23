Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли

Власти Казахстана выделили около $22 млн на создание спутника связи KazSat-3R Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли

Правительство Казахстана выделило 10,4 млрд тенге (около 22 млн долларов) на реализацию проекта по созданию космической системы связи KazSat-3R. Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, выделенные средства направят на создание нового спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий космический аппарат KazSat-3.

Плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году, замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи.

«Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день ресурсами космической системы связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы связи и государственные структуры. «На базе системы оказываются услуги телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к Интернету. К системе подключены 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания», - отметили в пресс-службе.

«Создание спутника связи KazSat-3R и реализация новых проектов в сфере дистанционного зондирования Земли обеспечат дальнейшее развитие космической отрасли Казахстана, расширение ее технологических возможностей», – следует из публикации.