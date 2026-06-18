Безос: Искусственный интеллект приведет не к безработице, а к дефициту кадров «Искусственный интеллект приведет к нехватке рабочей силы, поскольку позволит людям выявлять больше проблем, требующих решения», — американский миллиардер

Искусственный интеллект (ИИ) приведет не к сокращению рабочих мест, а к дефициту рабочей силы.Об этом заявил американский миллиардер, основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос, выступая на конференции в рамках выставки VivaTech 2026 в Париже.

В частности, комментируя перспективы развития искусственного интеллекта, Безос отметил, что осознает опасения относительно того, что ИИ может лишить людей работы, однако не разделяет такую точку зрения.

«Я категорически не согласен с этой точкой зрения. На мой взгляд, искусственный интеллект приведет к нехватке рабочей силы, поскольку позволит людям выявлять больше проблем, требующих решения», — сказал предприниматель.

По словам Безоса, человечество сталкивается не с нехваткой идей, а с ограниченностью возможностей для их реализации.

«Нас ограничивает не воображение, а то, что мы способны сделать», — подчеркнул он.

Безос отметил, что многие идеи остаются на уровне абстракции из-за сложности их воплощения, однако развитие искусственного интеллекта способно значительно ускорить процесс реализации новых проектов.

Говоря о космической отрасли, основатель Blue Origin заявил, что главной проблемой на сегодняшний день является не нехватка ресурсов, а ограниченный доступ в космос.

В будущем именно трудности с выходом за пределы Земли могут стать главным препятствием для дальнейшего развития человечества, считает Безос, привлекая внимание к Луне, которую назвал важнейшим этапом освоения космоса.

«Мы не просто полетим на Луну, а останемся там навсегда», — выразил уверенность миллиардер.