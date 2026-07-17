Астрономы обнаружили атмосферу у скалистой экзопланеты

Астрономы подтвердили наличие атмосферы у каменистой экзопланеты LHS 1140 b, расположенной в 48 световых годах.

Как сообщает Space.com, это планета земного типа в «зоне обитаемости». Ученые впервые смогли изучить газовую оболочку у небольшого скалистого мира, пригодного для потенциального существования жидкой воды.

Это открытие стало первым в своем роде — атмосфера обнаружена у скалистой планеты, находящейся в «обитаемой зоне Златовласки» (Goldilocks Zone) своей звезды, то есть на расстоянии, благоприятном для существования жидкой воды.

Ведущий автор исследования Коллин Черубим заявил, что в атмосфере планеты был обнаружен гелий, и это первое прямое обнаружение гелия у какой-либо скалистой экзопланеты.

Один из авторов нового исследования Джейсон Диттманн, участвовавший в открытии этой экзопланеты в 2017 году, отметил, что планета была открыта около 10 лет назад. «И только сейчас мы можем сказать: «Да, у нее есть атмосфера», - сказал он.

Черубим также подчеркнул, что планета обладает достаточным количеством атмосферы для создания парникового эффекта. «Скорее всего, на этой экзопланете могут существовать условия, которые мы считаем пригодными для жизни на Земле, а также условия, способствующие наличию жидкой воды», - добавил ученый.

Исследование опубликовано в журнале Science.

