Отмечается, что подобные соглашения способствуют диверсификации маршрутов связи в регионе

Азербайджан обеспечит транзит международного интернет-трафика для Армении Отмечается, что подобные соглашения способствуют диверсификации маршрутов связи в регионе

AzerTelecom и Telecom Armenia подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью AzerTelecom, в рамках соглашений ведущий магистральный интернет-оператор региона AzerTelecom расширит географию предоставления услуг по передаче международного интернет-трафика, а также обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении с использованием собственной инфраструктуры.

Отмечается, что подобные соглашения способствуют диверсификации маршрутов связи в регионе, дальнейшему повышению надежности телекоммуникационных сетей и развитию сотрудничества в сфере телекоммуникаций.