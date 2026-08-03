Правительство страны готовит поправки, согласно которым крупные цифровые платформы могут обязать платить налог в размере 2,5% от доходов от цифровой рекламы

Австралия увеличит финансовые обязательства для технологических компаний, не заключающих сделки со СМИ Правительство страны готовит поправки, согласно которым крупные цифровые платформы могут обязать платить налог в размере 2,5% от доходов от цифровой рекламы

Правительство Австралии готовится изменить действующую систему регулирования медиарынка, которая стимулирует крупные технологические компании заключать коммерческие соглашения с местными новостными организациями. Власти планируют увеличить финансовые обязательства для компаний, которые не заключают такие соглашения.

Как сообщает телеканал ABC News, в ближайшие недели правительство представит парламенту законопроект, предусматривающий введение налога в размере 2,5% от доходов крупных цифровых платформ от цифровой рекламы в случае, если они не заключат необходимые коммерческие соглашения с местными новостными организациями.

Согласно предлагаемым изменениям, налог будет рассчитываться не от общего дохода компаний, а только от доходов, полученных от цифровой рекламы. Таким образом, несмотря на увеличение ставки, размер выплаты будет определяться по более узкой категории доходов.

В рамках действующей системы такие крупные компании, как Google, обязаны выплачивать сумму в размере 2,25% от своих доходов, если они не заключают коммерческие соглашения как минимум с четырьмя австралийскими новостными организациями.

Компании могли избежать этой обязанности, заключив коммерческие соглашения, предусматривающие налоговые льготы примерно на 1,5% от их доходов.

Заместитель министра финансов Австралии Дэниел Мулино заявил, что крупные технологические компании должны нести финансовую ответственность перед медиакомпаниями, которые производят новостной контент, поскольку цифровые платформы получают выгоду от использования этих материалов.

По словам Мулино, новая мера направлена на создание более устойчивой экосистемы производства новостей.