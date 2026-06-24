Молодой человек под инициалами «R.K.C.» также подал иски с аналогичными обвинениями против компаний Meta, TikTok и Snap Inс

YouTube достиг мирового соглашения по иску о зависимости от социальных сетей, поданному американским подростком Молодой человек под инициалами «R.K.C.» также подал иски с аналогичными обвинениями против компаний Meta, TikTok и Snap Inс

YouTube достиг мирового соглашения по иску, намеренно поданному 15-летним пользователем из США и содержащему обвинения в «зависимости от социальных сетей».

Как сообщает BBC, было оглашено решение по делу, которое был возбудил проживающий во Флориде подросток, упоминаемый в судебных документах лишь как «Р.К.К.», против YouTube с обвинением в том, что социальные сети «разработали свои платформы таким образом, чтобы вызывать зависимость», в частности, за счет таких функций, как автоматический переход к следующему видео и непрерывная прокрутка.

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда в своем заявлении по этому поводу отметил: «Этот вопрос был урегулирован по-дружески».

Молодой человек под инициалами «R.K.C.» также подал иски с аналогичными обвинениями против компаний Meta, TikTok и Snap Inc. Рассмотрение этого дела состоится 27 июля.

⁠Это не первый подобный иск

Этот иск является одним из множества судебных разбирательств, возбужденных в рамках продолжающихся судебных процессов, касающихся влияния социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков.

В рамках ранее рассмотренного в США дела суд постановил, что Meta и YouTube несут частичную ответственность за влияние на психическое здоровье некоторых пользователей, и присудило компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

В другом деле в Нью-Мексико суд обязал Meta выплатить 375 миллионов долларов на том основании, что компания ввела пользователей в заблуждение относительно безопасности платформы для детей.