Yonhap: Председатель КНР в ближайшее время посетит КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время может посетить Северную Корею. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.

«Мы получили разведданные о том, что председатель Си Цзиньпин в ближайшее время посетит Северную Корею», - сказал высокопоставленный представитель правительства Южной Кореи.

Другой правительственный чиновник отметил, что визит, вероятнее всего, состоится в конце этого месяца или в начале следующего.

По его словам, подготовкой к возможной поездке могли стать визит министра иностранных дел Китая Ван И в Пхеньян в прошлом месяце, а также недавние контакты охраны и протокольной службы Си Цзиньпина.

Еще один источник предположил, что китайский лидер может предложить посредничество в переговорах между Северной Кореей и США по вопросу денуклеаризации.

Чиновник также сообщил, что во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Пекин в январе он якобы обратился к китайскому лидеру с просьбой о содействии в посредничестве, на что Си Цзиньпин, как утверждается, дал положительный ответ.

Сообщения о поездке после визитов Трампа и Путина в Китай

Сообщения о предполагаемом визите, который Пекин пока официально не подтверждал, появились после последовательных визитов в Китай президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Президент США посетил Китай в период с 13 по 15 мая, а российский лидер находился с официальным визитом в КНР 19–20 мая.

Во время визита Трампа лидеры США и Китая заявили о совпадении позиций по вопросу денуклеаризации Северной Кореи. По итогам визита Путина стороны в совместном заявлении подчеркнули, что выступают против дипломатической изоляции и экономических санкций в отношении КНДР.