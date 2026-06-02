По утверждению издания, представители американской администрации добиваются от Маската отказа от отношений с Ираном и более четкой поддержки Вашингтона в продолжающемся конфликте

WSJ: США оказывают давление на Оман для разрыва дипотношений с Ираном По утверждению издания, представители американской администрации добиваются от Маската отказа от отношений с Ираном и более четкой поддержки Вашингтона в продолжающемся конфликте

США оказывают давление на Оман, требуя от него «выбрать сторону» в конфликте между США/Израилем и Ираном и разорвать дипломатические отношения с Тегераном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, представители американской администрации добиваются от Маската отказа от отношений с Ираном и более четкой поддержки Вашингтона в продолжающемся конфликте.

Один из американских чиновников утверждает, что США пригрозили султанату санкциями и даже военными ударами после получения новой разведывательной оценки, согласно которой Оман якобы может присоединиться к Ирану в вопросе введения платы за проход судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Оман с начала войны оказывал поддержку различным судам, в том числе американским, предоставляя навигационное сопровождение, поисково-спасательные услуги и медицинскую помощь.

Неназванные американские и иностранные чиновники также утверждают, что в начале конфликта территория Омана якобы использовалась для доставки некоторых логистических грузов американским военным, однако объем такой помощи был ограниченным.

Между тем Министерство информации Омана не прокомментировало сообщения о якобы оказываемом Вашингтоном давлении с целью разрыва отношений с Ираном.

В ведомстве лишь подчеркнули, что Оман готов сотрудничать с США и всеми партнерами для «поддержания стабильности, предотвращения беспорядков и защиты общих стратегических интересов».