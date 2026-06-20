Источники утверждают, что США совместно с Катаром работают над планом предоставления Ирану доступа к миллиардам долларов замороженных средств для «гуманитарной помощи»

WSJ: США и Катар работают над предоставлением Ирану доступа к замороженным средствам Источники утверждают, что США совместно с Катаром работают над планом предоставления Ирану доступа к миллиардам долларов замороженных средств для «гуманитарной помощи»

США и Катар работают над планом, который позволит Ирану использовать часть замороженных за рубежом средств для гуманитарных расходов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники утверждают, что США совместно с Катаром работают над планом предоставления Ирану доступа к миллиардам долларов замороженных средств для «гуманитарной помощи» в качестве «раннего финансового стимула».

По данным издания, речь идет о плане, который пока не завершен и предусматривает предоставление Ирану доступа к части его замороженных активов, оцениваемых примерно в 100 млрд долларов по всему миру. При этом первым этапом может стать разблокировка 6 млрд долларов, находящихся в Катаре.

Согласно предполагаемой схеме, Катар сможет оплачивать закупки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров, заказанных Центральным банком Ирана, за счет средств из замороженных иранских активов. Отмечается, что эти средства представляют собой доходы от продажи иранской нефти, заблокированные за рубежом из-за санкций.

Отмечается, данное предложение может стать одним из вопросов, которые США намерены обсудить с Ираном в ходе переговоров, запланированных на ближайшие два месяца после достижения договоренностей о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

После подписания меморандума стороны, как ожидается, в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций с целью достижения окончательного соглашения.