Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг в ходе встреч с членами Конгресса на этой неделе проинформировал их о необходимости выделения дополнительного финансирования

WSJ: Пентагон запросил дополнительные $80 млрд на войну с Ираном и другие расходы Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг в ходе встреч с членами Конгресса на этой неделе проинформировал их о необходимости выделения дополнительного финансирования

Министерство обороны США (Пентагон) запросило у Конгресса дополнительные 80 млрд долларов для покрытия расходов, связанных с войной против Ирана и другими нуждами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По данным издания, заместитель министра обороны США Стивен Файнберг в ходе встреч с членами Конгресса на этой неделе проинформировал их о необходимости выделения дополнительного финансирования.

Источники отмечают, что если Конгресс не примет новый закон о финансировании, то вооруженные силы США уже этим летом могут столкнуться с нехваткой средств для проведения операций.

По словам собеседников WSJ, Пентагону требуется дополнительно 80 млрд долларов не только для покрытия расходов, связанных с войной против Ирана, но и для других нужд. Часть запрашиваемых средств планируется направить на обеспечение операций военно-морского флота, выплату денежного довольствия личному составу и закупку боеприпасов, - отмечают источники.

Кроме того, источники сообщили, что в ближайшие дни в Конгресс может быть внесен масштабный запрос на дополнительное финансирование как оборонных нужд, так и не связанных с обороной сфер, включая сельское хозяйство и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Потенциальный запрос Пентагона перед направлением в Конгресс должен получить одобрение Административно-бюджетного управления Белого дома.

Между тем бюджет Пентагона на 2026 финансовый год ранее был определен на уровне около 1 трлн долларов.

Отмечается, что в текущем году ведомство сталкивается с растущими расходами, связанными с различными военными операциями, включая войну против Ирана.

Кроме того, в середине мая Пентагон оценивал стоимость войны с Ираном в 29 млрд долларов, однако сейчас эта сумма, как считается, значительно возросла.