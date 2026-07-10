По данным газеты, Израиль поделился с Вашингтоном разведывательной информацией, однако официальные лица отказались от комментариев

WSJ: Израиль передал США разведданные о новом плане Ирана по покушению на Трампа По данным газеты, Израиль поделился с Вашингтоном разведывательной информацией, однако официальные лица отказались от комментариев

Израиль передал США разведывательную информацию, согласно которой Иран якобы готовит новое покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Израиль поделился с американской стороной разведданными, в которых утверждается, что Иран разрабатывает новый план покушения на Трампа.

При этом посольство Израиля в Вашингтоне, к которому обратилась The Wall Street Journal, отказалось комментировать эту информацию.

Постоянное представительство Ирана при ООН также не ответило на запросы издания.