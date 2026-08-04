В Минторговли Казахстана заявили, что запросы о размещении дополнительных складов не поступали

Wildberries строит в Казахстане логистические комплексы площадью более 260 тыс. квадратных метров В Минторговли Казахстана заявили, что запросы о размещении дополнительных складов не поступали

Крупнейший российский маркетплейс и цифровая платформа Wildberries продолжает строительство логистических комплексов в Казахстане общей площадью более 260 тысяч квадратных метров.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, передает Казинформ во вторник, 4 августа.

Однако, по словам министра, запросы о размещении дополнительных складов в Минторговли РК не поступали.

По словам Шаккалиев, сейчас компания арендует в Казахстане около 46 тысяч кв. метров складских площадей. Одновременно в Алматы и Астане строятся два логистических комплекса, ввод в эксплуатацию которых ожидается в начале 2027 года.

Шаккалиев уточнил, что эти проекты были анонсированы задолго до последних событий и реализуются в рамках планов по развитию казахстанского подразделения Wildberries. «Эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алматы порядка 160 тысяч квадратных метров. Компания ведет строительство. И в Астане порядка 100 тысяч. Заранее еще анонсировали — это планы по развитию местного филиала компании, то есть сегодня ситуация складывается таким образом», — отметил он.

При этом информацию о возможном строительстве дополнительных складов в ведомстве не подтвердили. По словам министра, даже в случае появления таких планов этот вопрос не требует участия государства.

«Любой, у кого есть свободная мощность, площади — они могут без нашего одобрения, так сказать, регулирования и обсуждать эти вопросы. Но к нам, как к госоргану ни обращения, ничего официального не поступало», — заключил глава Минторговли.

Ранее в НПП «Атамекен» сообщили, что более 100 казахстанских предпринимателей могли пострадать из-за пожаров на складах Wildberries в России. Предварительно, сумма ущерба может превышать 1 млрд тенге, однако окончательный размер убытков пока не подтвержден.

С 18 июля логистические центры компании Wildberries в России подвергаются регулярным атакам беспилотников. По состоянию на 4 августа зафиксировано уже не менее десяти подтвержденных ударов и инцидентов с эвакуацией на различных складских комплексах маркетплейса.

Атаке подверглись склады в подмосковных городах Электросталь, Коледино и Собинский, Краснодарском и Ставропольском краях, Тамбовской, Ленинградской, Самарской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Владимирской областях, а также Республике Удмуртия и аннексированном Крыму. Подтвержденное число погибших в результате атак составляет не менее 13 человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки, заявив, что данные логистические хабы используются в том числе для снабжения российской армии.



