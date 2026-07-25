«В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», - сообщили в компании

Wildberries приостановил работу логистического комплекса в Екатеринбурге после эвакуации «В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», - сообщили в компании

На логистическом объекте компании Wildberries в российском городе Екатеринбург была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что логистический комплекс не пострадал.

Ранее в российских и украинских Телеграм-каналах появились кадры якобы удара близ склада Wildberries.

За последние несколько дней крупные складские комплексы компании в разных регионах России один за другим подверглись атакам украинских беспилотников.

Между тем губернатор региона Денис Паслер сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга начался пожар на стоянке, а площадь возгорания составила 300 кв. м.

«Пожар локализован, угрозы распространения нет», - написал он в «Максе , отметив, что пострадавших нет, а объекты экономики и инфраструктуры не повреждены.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что сегодня ночью регион подвергся массированной воздушной атаке.

«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. 5 человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове. Медики делают все необходимое», - написал он в «Максе».

По словам главы региона, в Ростове разрушения на земле зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. «В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки ликвидированы», -отметил он.

«В Красносулинском районе частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Возгорание ликвидировано. Действуют ограничения движения. В Азовском районе в результате падения осколков БПЛА произошло возгорание частного дома. На данный момент ликвидировано. Повреждения получило административное здание.В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты», - говорится в сообщении.

- Между тем в Минобороны сообщили о перехвате 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 24 июля до 8.00 мск 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.

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