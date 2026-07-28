«На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля», - Wildberries

Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим от украинских атак «На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля», - Wildberries

Wildberries, крупнейший российский маркетплейс и платформа электронной коммерции, выплатила более 40 млн рублей (около 509 тыс. долларов) пострадавшим в результате украинских атак на логистические объекты компании. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries (входит в Группу RWB).

«На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля», - говорится в публикации.

В компании отметили, что особое внимание уделяется психологическому состоянию людей. «Со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью, компания поддерживает контакт. Операторы колл-центра персонально связываются с участниками событий и их близкими: выясняют текущее состояние, уточняют потребность в дополнительной помощи и отвечают на волнующие вопросы. Психологическая помощь уже оказана нескольким сотням человек, работа профильных корпоративных служб не останавливается и ведется круглосуточно», - отмечается в сообщении.

В компании указали, что на всех объектах Wildberries регулярно проводились тренировочные учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. «Благодаря этому сразу же после объявления ракетной опасности люди были оперативно выведены из зоны риска, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней», - добавили в пресс-службе.

Украина в последние дни наносит массировано удары с применением ракет и беспилотников по различным логистическим центрам крупнейшего в РФ маркетплейса Wildberries.

Кремль обвиняет Украину в ударах по объектам гражданской инфраструктуры, тогда как украинские власти утверждают, что на территории этих логистических центров хранятся товары военного назначения.