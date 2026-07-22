Wildberries: атаки Украины на объекты компании – «акт международного терроризма»

Основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким назвала атаки на логистические центры компании в России «актом терроризма».

«Атaка Украины на объекты гражданской инфраструктуры, oбычных граждан, наших сотрудников - aкт международного террoризма», - сказала Ким, слова которой приводит ТАСС.

Глава Wildberries напомнила, что 18 и 22 июля украинские войска нанесли удары по складам компании в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях, в результате чего есть погибшие и раненые.

«Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА», - отметила Ким.

По ее словам, риски терроризма и диверсий не входят в стандартные полисы и требуют отдельного включения с дополнительными лимитами. Однако большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты. «Сегодня эту позицию подтвердил Росгосстрах. Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения, считаем его остро необходимым», - добавила глава RWB.

Ким также сообщила, что все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров. «Вижу много вопросов от селлеров про вывоз товара. Работа сервиса по вывозу будет нормализована в течение суток», - сказала она.

Глава компании указала, что склад Wildberries в Тамбовской области РФ не поврежден и в ближайшие дни возобновит работу.

По остальным объектам идет устранение последствий и оценка ущерба, добавила Ким.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. В последние дни несколько логистических центров компании подверглись атакам беспилотников.