UNICEF: Около 1,1 миллиарда детей подвергаются воздействию как минимум трёх климатических угроз UNICEF представил доклад «Отчет о климатических рисках для детей 2026»

Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) сообщил, что около 1,1 миллиарда детей, что составляет почти половину всего детского населения мира, подвергаются воздействию как минимум трёх одновременных климатических угроз.

Руководитель отдела данных по воде, санитарии, климату и окружающей среде UNICEF Том Слеймейкер представил доклад «Отчет о климатических рисках для детей 2026» на еженедельной пресс-конференции в Женевском офисе Организации Объединенных Наций (ООН).

В докладе подчеркивается, что засуха, экстремальная жара и тепловые волны являются тремя наиболее распространенными климатическими угрозами, подвергающими опасности миллионы детей по всему миру; также отмечается, что наводнения в прибрежных районах и речные паводки, пожары, песчаные и пыльные бури, а также тропические штормы также входят в число климатических угроз, от которых страдают дети.

«Почти половина детей во всем мире — около 1,1 миллиарда детей — уже подвергается воздействию как минимум трёх климатических угроз одновременно. Эта ситуация ставит под угрозу здоровье, образование и выживание детей», — говорится в докладе, в котором подчеркивается, что практически каждый ребенок в мире сталкивается как минимум с одной климатической угрозой, а более 4 миллионов детей могут столкнуться сразу с шестью угрозами одновременно.

В отчете отмечается, что засуха, экстремальная жара и тепловые волны представляют собой наиболее распространенную комбинацию климатических угроз, и что более 296 миллионов детей проживают в регионах, подверженных воздействию всех этих трех факторов.

«Вторая по распространенности комбинация — засуха, экстремальная жара и тропические штормы — подвергает более 115 миллионов детей по всему миру этим пересекающимся угрозам», В Сахеле — одном из наиболее пострадавших регионов Африки — более 4 миллионов детей сталкиваются с угрозой тепловых волн, экстремальной жары, а также песчаных и пыльных бурь.

Страны с высоким уровнем дохода также не застрахованы от пересекающихся климатических потрясений: в Италии более 6 миллионов детей подвергаются длительным тепловым волнам и засухе.

В докладе содержится предупреждение о том, что в случае отсутствия срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов климатические угрозы станут более частыми и интенсивными, что окажет ещё большее давление на государственные бюджеты и системы и поставит под угрозу благополучие детей.