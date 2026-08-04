По данным британского центра, судно получило повреждения в результате удара неопознанным боеприпасом

UKMTO сообщило об атаке на грузовое судно у берегов Омана По данным британского центра, судно получило повреждения в результате удара неопознанным боеприпасом

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на грузовое судно у берегов Омана.

В письменном заявлении UKMTO со ссылкой на информацию, полученную от военных, говорится, что инцидент произошел в 20 морских милях к северо-востоку от города Эль-Хасаб в Омане.

Согласно заявлению, находившееся в этом районе грузовое судно передало сообщение по радиоканалу VHF 16 о том, что было поражено неопознанным боеприпасом.

В UKMTO сообщили, что компетентные органы начали расследование инцидента.

Центр также рекомендовал всем судам, находящимся в данном районе, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать в UKMTO о любых подозрительных происшествиях.