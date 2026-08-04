UKMTO сообщило об атаке на грузовое судно у берегов Омана

Esat Fırat, Elmira Ekberova
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на грузовое судно у берегов Омана.
В письменном заявлении UKMTO со ссылкой на информацию, полученную от военных, говорится, что инцидент произошел в 20 морских милях к северо-востоку от города Эль-Хасаб в Омане.
Согласно заявлению, находившееся в этом районе грузовое судно передало сообщение по радиоканалу VHF 16 о том, что было поражено неопознанным боеприпасом.
В UKMTO сообщили, что компетентные органы начали расследование инцидента.
Центр также рекомендовал всем судам, находящимся в данном районе, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать в UKMTO о любых подозрительных происшествиях.