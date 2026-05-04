UKMTO: В Ормузском проливе у берегов ОАЭ поврежден нефтяной танкер

Muhammed Emin Canik, Elmira Ekberova
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании боеприпаса в нефтяной танкер в Ормузском проливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.
В заявлении UKMTO говорится, что неизвестный боеприпас поразил нефтяной танкер примерно в 145 километрах к северу от города Фуджейра (78 морских миль).
Отмечается, что экипаж судна не пострадал, ведется расследование инцидента.
Также в сообщении судам, находящимся в районе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.