По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в судно попал неизвестный боеприпас

UKMTO: В Ормузском проливе у берегов ОАЭ поврежден нефтяной танкер По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в судно попал неизвестный боеприпас

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании боеприпаса в нефтяной танкер в Ормузском проливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

В заявлении UKMTO говорится, что неизвестный боеприпас поразил нефтяной танкер примерно в 145 километрах к северу от города Фуджейра (78 морских миль).

Отмечается, что экипаж судна не пострадал, ведется расследование инцидента.

Также в сообщении судам, находящимся в районе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.