Также телеканал «TRT Belgesel» отправит зрителей в путешествие по страницам памяти, рассказывая о событиях периода геноцида в Сребренице

TRT представит спецпроекты к годовщине геноцида в Сребренице Также телеканал «TRT Belgesel» отправит зрителей в путешествие по страницам памяти, рассказывая о событиях периода геноцида в Сребренице

В 31-ю годовщину геноцида в Сребренице TRT представит специальные передачи, посвященные трагическим событиям, произошедшим 11 июля 1995 года в Боснии и Герцеговине. Эта трагедия стала одной из крупнейших массовых расправ над мирным населением в Европе после Второй мировой войны.

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» покажут на каналах TRT

Фильм «Куда ты идешь, Аида?», рассказывающий о геноциде в Сребренице глазами Аиды, работавшей переводчицей в ООН во время Боснийской войны, выйдет в эфир завтра.

Картина будет показана в 20:00 на TRT Avaz, в 21:30 на TRT 2, в 22:00 на TRT Kürdi и в 00:15 на TRT 1.

Программа «Эвлия Челеби - Сараево» также выйдет завтра в 13:00.

Специальный выпуск программы «Между нами музыка - Сараево» будет показан в тот же день в 18:15.

Затем, в 20:45, зрителям представят симфонический концерт «Алия - 100 лет. Мой побег к свободе».

- «TRT Belgesel» отправит зрителей в путешествие по страницам памяти

Документальный фильм «То, что произошло», рассказывающий о людях, которые, несмотря на травму, причиненную войной и событиями в Сребренице, пытаются вновь обрести опору в жизни, выйдет завтра в 13:30.

В тот же день в 18:45 будет показан документальный фильм «Матери Сребреницы ищут своих пропавших», посвященный возвращению женщин спустя годы и их борьбе за установление судьбы близких.

Программа «Под нашим небосводом», посвященная теме геноцида, выйдет в прямом эфире сегодня в 21:00 и завтра в 21:30.

Программа «Один кофе - тысяча новостей» будет показана в прямом эфире завтра в 08:00.

В тот же день программа «Следы - Геноцид в Сребренице» выйдет в эфир в 10:30 и 22:30.

«Повестка Туркестана» начнется в прямом эфире в 12:00.

Завершит специальную программу выпуск «Podcast Avaz - Сребреница», который выйдет в 23:15.

TRT Türk чтит память жертв геноцида в Сребренице

Специальный выпуск «Haberdar: Сребреница - 2026» выйдет в прямом эфире завтра в 11:00.

Программа «Балканский час - Туннель надежды», посвященная Туннелю надежды в Сараеве и трагедии Сребреницы, будет показана в 16:00.

В тот же день документальный фильм «Стань свидетелем: Сребреница» выйдет в 10:30, 17:30 и 01:30.

Затем в 16:30 зрителям представят программу «Сараево: город, хранимый Кораном».

На TRT Kürdi в 17:25 выйдет программа «Алия», в которой геноцид в Сребренице будет показан во всей его трагической полноте.