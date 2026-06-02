Проект реализован в селе Кубей Одесской области Украины с целью улучшения доступа к питьевой воде

TİKA установило систему очистки воды в гагаузском селе Украины Проект реализован в селе Кубей Одесской области Украины с целью улучшения доступа к питьевой воде

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) установило систему очистки питьевой воды в селе Кубей в Украине, где проживают гагаузские тюрки.

Согласно заявлению TİKA, проект был реализован в селе Кубей Одесской области Украины, где проживают гагаузы, с целью улучшения доступа к питьевой воде.

В рамках проекта, осуществленного в сотрудничестве с Союзом гагаузских обществ Украины и Кубейским сельским советом, была установлена система очистки питьевой воды производительностью 1 кубометр в час.

Объект, оснащенный резервуаром для хранения 2 кубометров очищенной воды и встроенным генератором, сможет работать без перебоев, несмотря на часто возникающие в регионе отключения электроэнергии и водоснабжения.

Система, установленная в Кубее с населением около 5,5 тыс. человек, призвана очищать водопроводную воду и приводить ее в соответствие со стандартами питьевой воды.

Этой системой очистки питьевой воды также смогут пользоваться жители населенных пунктов, расположенных в окрестностях Кубея.

Для нас очень важно чувствовать поддержку Турции

В церемонии по случаю завершения проекта приняли участие посол Турции в Киеве Мустафа Левент Бильген, генеральный консул Турции в Одессе Мухиттин Челик, координатор программы TİKA в Киеве Яхья Кемаль Тунджa, председатель Союза гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло, глава Болградской районной администрации Михаил Шарафаненко и председатель Кубейского сельского совета Николай Арабаджи.

На мероприятии, в котором также участвовали жители села, выступил председатель Союза гагаузских обществ Украины Димчогло.

Он отметил, что проект внесет непосредственный вклад в повседневную жизнь жителей региона.

«Особенно в условиях войны для нас очень важно чувствовать поддержку Турции», - сказал Димчогло.

TİKA продолжает реализовывать в различных сферах проекты, направленные на поддержку общины гагаузских тюрков на Украине, численность которой составляет около 40 тыс. человек.