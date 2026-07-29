TİKA открыло в Пакистане Центр поддержки здоровья матери и ребенка Учреждение планирует оказывать основные медицинские услуги примерно 15 тыс. человек

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) открыло в Пакистане Центр поддержки здоровья матери и ребенка.

Как говорится в заявлении TİKA, центр был создан с целью расширить доступ матерей и детей к базовым медицинским услугам.

Учреждение, открытое в районе Райвинд, где доступ к медицинской помощи ограничен, планирует оказывать основные медицинские услуги примерно 15 тыс. человек, прежде всего женщинам и детям.

В центре будут проводиться наблюдение за беременными и состоянием здоровья детей, профилактические мероприятия, медицинские консультации и просветительская работа. Кроме того, здесь будут заниматься ранней диагностикой и при необходимости направлять пациентов в больницы.

Местоположение центра выбрано таким образом, чтобы он был легко доступен для различных общин, проживающих поблизости и испытывающих трудности с получением медицинской помощи. Центр будет работать в районе, где совместно проживают мусульманские и христианские семьи, и призван сделать базовые медицинские услуги более доступными и эффективными для нуждающихся.

Кроме того, в рамках реализуемой в Карачи Программы занятости с использованием моторикш TİKA передало нуждающимся семьям 20 трехколесных моторных транспортных средств для поддержки приносящей доход деятельности.

Программа основана на модели оборотного фонда, который формируется за счет небольших фиксированных платежей, вносимых владельцами транспортных средств в течение определенного периода.

Полученные средства направляются на приобретение новых транспортных средств и их передачу другим нуждающимся семьям. Благодаря этой модели, основанной на принципах микрофинансирования, около 3 тыс. семей уже получили возможность открыть собственное дело и обеспечить себе стабильный доход.

Ожидается, что транспортные средства, которые будут использоваться в Карачи — одном из крупнейших городов мира с населением около 20 млн человек, не только помогут нуждающимся семьям активнее участвовать в экономической жизни, но и будут способствовать расширению безопасных и доступных транспортных возможностей для женщин, студентов и других пассажиров.