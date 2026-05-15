TİKA оказало поддержку пчеловодчицам в Узбекистане В рамках проекта женщинам переданы современные ульи и базовое оборудование для пчеловодства

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализовало проект в сфере пчеловодства для женщин и молодых предпринимателей в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Согласно заявлению TİKA, в рамках проекта, осуществленного совместно с арминистрацией города Карши, Каршинским глобальным бизнес-инкубационным центром и высшим учебным заведением Каршинского района, участникам были проведены комплексные курсы по пчеловодству.

После завершения обучения 20 слушателям, большинство из которых составили женщины, были переданы современные ульи и базовое оборудование для пчеловодства.

В церемонии передачи приняли участие хоким Карши Жасур Турсунов, координатор программ TİKA в Ташкенте Эсин Аджар Эргин, заместитель координатора Али Юджель, директор Каршинского глобального бизнес-инкубационного центра Джавахирбек Эшмуродов, а также участники курсов и специалисты в области пчеловодства.

Проект, реализуемый в Каршинском районе, направлен на то, чтобы участники могли закрепить полученные теоретические знания на практике и обеспечить устойчивый доход для своих семей. Кроме того, проект призван содействовать более активному участию женщин и молодых предпринимателей в экономической жизни.

Наряду с экономическим развитием проект уделяет внимание и экологической устойчивости. В рамках инициативы распространение пчеловодческой деятельности должно способствовать сохранению биологического разнообразия и поддержке естественных процессов опыления.

В Кашкадарьинской области, отличающейся высоким потенциалом натурального производства, в долгосрочной перспективе планируется развивать производство качественного меда и выводить продукцию на международные рынки. На следующих этапах проекта также предусмотрено проведение сертификационных процедур, направленных на повышение стандартов качества в производстве меда.