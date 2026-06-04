The Telegraph: Израиль обучил 50 сотрудников из Сомалиленда

Армия Израиля провела военную подготовку для 50 человек из региона Сомалиленд, который в одностороннем порядке объявил независимость от Сомали, пишет британская газета The Telegraph.

В материале отмечается, что военное сотрудничество между Израилем и регионом Сомалиленд постепенно усиливается.

В публикации говорится, что 50 человек, входящих в так называемое подразделение спецназа Сомалиленда, прошли военную подготовку в Израиле и затем вернулись в Сомалиленд.

Представитель Сомалиленда, имя которого не называется, заявил газете, что указанные утверждения не опровергаются, и что обучение подразделений Сомалиленда армией Израиля «не является чем-то, что стоит преувеличивать», а также отметил, что между сторонами продолжается сотрудничество в различных сферах.

Он утверждал, что у Израиля и Сомалиленда есть общие враги, и признал, что за кулисами ведется множество совместных проектов.

Со стороны Израиля пока не было официального заявления по данному вопросу.

Израиль является единственной страной, признавшей Сомалиленд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о признании Сомалиленда как «независимого и суверенного государства».

Таким образом, Израиль стал единственной страной, признавшей Сомалиленд.

Сомалиленд в 1991 году в одностороннем порядке объявил о выходе из состава Сомали, однако международным сообществом не признан как независимое государство.

Сомали, в свою очередь, рассматривает Сомалиленд как неотъемлемую часть страны и подчеркивает, что все международные соглашения по этому вопросу находятся исключительно в компетенции правительства в Могадишо.