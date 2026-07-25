Космический аппарат был запущен с космодрома Starbase в американском штате Техас и совершил мягкую посадку в Индийском океане

SpaceX вывела на орбиту 20 спутников с помощью ракеты- носителя Starship Космический аппарат был запущен с космодрома Starbase в американском штате Техас и совершил мягкую посадку в Индийском океане

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, генеральным директором которой является миллиардер Илон Маск, успешно запустила в космос ракету Starship с 20 спутниками на борту. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, компания SpaceX успешно провела 13-й испытательный полет ракеты-носителя Starship, выведя на орбиту 20 спутников Starlink V3.

Космический аппарат был запущен с космодрома Starbase в американском штате Техас и совершил мягкую посадку в Индийском океане.

Во время 7-го испытательного полета 16 января 2025 года, 8-го — 7 марта 2025 года и 9-го — 28 мая 2025 года ракета Starship разрушалась в ходе полета. 10-й испытательный запуск был отложен из-за облачной погоды в Техасе, однако впоследствии успешно состоялся. 11-й испытательный полет также прошел успешно 13 октября 2025 года.

В ходе последнего, 12-го испытательного полета ракета была успешно запущена, однако во время полета возникли неисправности нескольких двигателей. В результате аппарат упал в районе запланированной посадки в Индийском океане и неожиданно загорелся.