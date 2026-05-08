Reform UK лидирует на местных выборах в Британии

Первые результаты местных выборов в Великобритании показали значительное усиление позиций партии Reform UK во главе с крайне правым политиком Найджелом Фараджем, в то время как правящая Лейбористская партия понесла серьезные потери.

Согласно предварительным итогам, Reform UK на данный момент получила 352 места в муниципальных советах, Лейбористская партия - 245, а Либеральные демократы - 237 мандатов.

Главная оппозиционная Консервативная партия получила 217 мест, Партия зеленых - 48, независимые кандидаты - 20.

Голосование прошло примерно за 5 тысяч мест в 136 органах местного самоуправления по всей Англии. Одновременно состоялись выборы мэров в лондонских районах Кройдон, Хакни, Льюишем, Ньюхэм, Тауэр-Хамлетс, а также в Уотфорде.

Подсчет голосов во многих регионах продолжается, окончательные результаты ожидаются к завтрашнему дню.

Reform UK получила контроль над двумя муниципалитетами

По предварительным данным, партия Reform UK получила большинство и взяла под контроль муниципалитеты Ньюкасл-андер-Лайм и Хаверинг.

Партия также завоевала большое количество мест за счет как лейбористов, так и консерваторов. В свою очередь Лейбористская партия утратила контроль над восемью муниципалитетами, включая Оксфорд, Теймсайд, Тамворт, Эксетер, Хартлпул, Уондсворт и Реддич.

Консерваторы потеряли контроль над графством Хэмпшир, однако сохранили позиции в Вестминстере, а также удержали преимущество в Фархэме, Харлоу и Броксборне.

Либеральные демократы получили контроль над Стокпортом и Портсмутом, а также сохранили лидерство в Истли и Ричмонд-апон-Темс.

В ряде регионов, включая Болтон, Базилдон, Норт-Ист-Линкольншир, Харт, Питерборо, Рочфорд, Брентвуд, Халл, Саутенд-он-Си, Колчестер, Дадли и Олдем, ни одна из партий не смогла получить большинство.

Тем временем в Шотландии и Уэльсе только начался подсчет голосов на выборах в национальные парламенты.

Местные выборы рассматриваются как важнейшая проверка общественной поддержки для правительства премьер-министра Кира Стармера перед всеобщими выборами, запланированными на 2029 год.

Предварительные результаты также свидетельствуют о продолжающемся ослаблении традиционной двухпартийной политической системы Великобритании.

Фарадж заявил об «исторических переменах»

Лидер Reform UK Найджел Фарадж после публикации первых результатов заявил, что происходящее свидетельствует об «исторических изменениях в британской политике».

Премьер-министр Кир Стармер, комментируя потери своей партии, заявил: «Я не собираюсь уходить и погружать страну в хаос».

Напомнив о победе Лейбористской партии на парламентских выборах в июле 2024 года, Стармер отметил: «Именно я привел партию к этой победе. Это пятилетний мандат на изменение страны».

Он добавил, что в ближайшие дни объявит о дальнейших шагах, которые партия предпримет для возвращения доверия избирателей.

Отвечая на вопрос о возможном участии в следующих всеобщих выборах, Стармер сказал: «Да. Когда меня избрали, у меня был пятилетний срок полномочий, и я намерен отработать его до конца».