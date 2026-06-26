Трамп и руководство Пентагона на состоявшихся на этой неделе совещаниях обсудили двухстороннюю стратегию по восполнению запасов боеприпасов

NYT: США столкнулись с нехваткой вооружений и боеприпасов Трамп и руководство Пентагона на состоявшихся на этой неделе совещаниях обсудили двухстороннюю стратегию по восполнению запасов боеприпасов

Президент США Дональд Трамп и Министерство обороны (Пентагон) предпринимают шаги по восполнению сокращающихся запасов вооружений и боеприпасов, однако ликвидировать возникший дефицит в краткосрочной перспективе не представляется возможным. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным издания, Трамп и руководство Пентагона на состоявшихся на этой неделе совещаниях обсудили двухстороннюю стратегию по восполнению запасов боеприпасов.

Как сообщили источники, администрация США, с одной стороны, призывает оборонные компании ускорить производство израсходованных систем вооружения, а с другой — оказывает давление на Конгресс, добиваясь выделения дополнительного финансирования для операций против Ирана, которые привели к резкому расходу боеприпасов.

Издание отмечает, что восполнение арсеналов станет «чрезвычайно сложным процессом» и быстрого решения проблемы ожидать не приходится. По словам двух неназванных чиновников, на встрече в Белом доме в среду представители оборонной промышленности попросили Трампа предоставить дополнительное финансирование для расширения производственных мощностей.

Один из собеседников издания отметил, что Трамп, по сравнению с предыдущими встречами с представителями оборонной отрасли, занял более компромиссную позицию, а также заявил, что вашингтонская администрация работает над поиском дополнительных источников финансирования.

Однако запрос администрации Трампа на выделение дополнительных 70 миллиардов долларов на военные расходы, как ожидается, столкнется со значительным сопротивлением в Конгрессе.

Для одобрения законопроекта в Сенате потребуется поддержка как республиканцев, так и демократов. Однако большинство представителей Демократической партии ранее заявили, что не намерены финансировать неподдерживаемый ими военный конфликт.

Опасения из-за возможного конфликта в Тихоокеанском регионе

По данным NYT, помимо проблем с восполнением запасов, некоторые законодатели от обеих партий скептически относятся к соглашению, заключенному Трампом с целью прекращения войны с Ираном, а также критикуют президента и министра обороны за начало этого конфликта.

Издание утверждает, что война против Ирана существенно сократила арсенал Пентагона, поскольку в ходе конфликта США израсходовали около 1100 крылатых ракет большой дальности с технологией «стелс», предназначенных для возможного военного противостояния с Китаем. Это количество, как отмечается, практически сопоставимо с числом таких ракет, оставшихся на вооружении США.

Между тем опубликованная в прошлом месяце оценка Центра стратегических и международных исследований (CSIS) свидетельствует, что США располагают достаточным запасом боеприпасов для возможных операций против Ирана, однако сокращение арсеналов создает серьезную уязвимость в случае потенциального конфликта в западной части Тихого океана.

«Поэтому время, необходимое для восстановления израсходованных запасов боеприпасов, становится все более серьезным поводом для беспокойства», — говорится в докладе.