NYT: По оценкам американской разведки, Иран в значительной степени сохранил свой ракетный потенциал Сообщается, что Тегеран восстановил доступ к большинству ракетных баз и сохранил значительную часть арсенала

Оценки американской разведки, по утверждению СМИ, расходятся с заявлениями администрации президента США Дональда Трампа о том, что иранская армия была «полностью разгромлена», и указывают на то, что ракетный потенциал Ирана в значительной степени сохранен.

Газета The New York Times, ссылаясь на секретные разведывательные документы за май, утверждает, что Иран восстановил доступ к 30 из 33 ракетных баз в районе Ормузского пролива.

В материале также говорится, что Тегеран по-прежнему располагает примерно 70% довоенного ракетного арсенала, включая мобильные пусковые установки.

Кроме того, утверждается, что около 90% подземных ракетных хранилищ и пусковых комплексов в стране находятся в «частично или полностью работоспособном состоянии».

В ответ на публикацию заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлс вновь заявила, что иранская армия была «разгромлена».

Она отметила, что те, кто считает иначе, «либо обманывают себя, либо выступают рупором Корпуса стражей исламской революции».

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что утверждения о сохранении боеспособности иранской армии можно считать «почти изменой».

Представитель Пентагона Джоэл Вальдес также раскритиковал публикации СМИ, заявив, что «крайне постыдно», что The New York Times и другие источники якобы представляют «Эпическую операцию гнева» как нечто иное, чем исторический успех, и тем самым оказывают «PR-поддержку иранскому режиму».