На фоне «Евровидение-2026» в столице Австрии Вене по всей Европе проходят протесты и раздаются призывы к бойкоту с целью исключения Израиля из конкурса

NYT: Израиль уже много лет влияет на результаты «Евровидения» с помощью кампаний по сбору голосов На фоне «Евровидение-2026» в столице Австрии Вене по всей Европе проходят протесты и раздаются призывы к бойкоту с целью исключения Израиля из конкурса

Газета «New York Times» (NYT) сообщила, что Израиль уже много лет назад начал предпринимать попытки повлиять на результаты конкурса «Евровидение» с помощью агитационных кампаний, а организаторы «недостаточно» реагировали на это.

После того как Европейский вещательный союз (EBU) выступил с предупреждением в адрес Израиля, который в рамках «Евровидения», где вечером 12 мая состоится первый полуфинал, размещал рекламу с призывом «проголосуйте за нас 10 раз», NYT в ходе своего исследования пришла к выводу, что Израиль начал применять такую практику много лет назад и использует ее в качестве «мягкой силы».

В исследовании отмечается, что «Евровидение» приобрело форму, отличную от песенного конкурса. Многие страны требуют запретить участие Израиля в конкурсе и приняли решение о бойкоте конкурса из-за преступлений, совершенных Израилем в Газе.В «Евровидении», которое в этом году проходит в 70-й раз, не примут участие Словения, Испания, Нидерланды, Ирландия и Исландия, выразившие протест против Израиля. Организаторы считают, что правительства не должны вмешиваться в процесс голосования на конкурсе.

В исследовании подчеркивается, что Израиль уже много лет назад начал предпринимать попытки повлиять на исход конкурса с помощью проводимых в его рамках кампаний по сбору голосов, при этом отмечается, что организаторы конкурса «недостаточно» реагировали на все это.

Согласно этой информации, Израиль потратил не менее 1 миллиона долларов на рекламные кампании для «Евровидения», и отмечается, что эти кампании повлияли на исход конкурса.

В прошлом году Израиль поднялся на второе место благодаря баллам, полученным в ходе народного голосования: «Израильский певец получил голоса даже из стран, где он не пользуется популярностью. В некоторых странах для влияния на результат голосования может быть достаточно нескольких сотен человек. Это и определяет окончательный результат».

В отчете отмечается, что реклама не запрещена, однако в Израиле в эти кампании вовлечено правительство, и выяснилось, что в рамках прошлогоднего конкурса Израиль приобрел онлайн-рекламу на нескольких языках.

На Фоне «Евровидение-2026» в столице Австрии Вене по всей Европе проходят протесты и раздаются призывы к бойкоту с целью исключения Израиля из конкурса.