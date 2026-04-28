NYT: администрация Трампа ужесточает подход к выдаче грин-карт из-за политических взглядов Под проверку могут попасть участники пропалестинских протестов и критики Израиля

Администрация президента США Дональда Трампа, как утверждается, поощряет отказ в выдаче грин-карт (постоянного вида на жительство) лицам, критикующим Израиль, участвующим в акциях в поддержку Палестины и тем, кого считают «антиамериканскими».

По данным газеты The New York Times, ссылающейся на учебные материалы Министерства внутренней безопасности США, власти намерены учитывать политические взгляды иммигрантов при рассмотрении заявок на грин-карту.

Согласно этим материалам, распространенным в марте среди сотрудников Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), рекомендуется «в значительной степени негативно» оценивать заявки лиц, участвовавших в пропалестинских протестах в университетах, публиковавших в соцсетях критику Израиля или проявлявших «неуважение» к американскому флагу.

В качестве примера оснований для отказа приводится публикация в соцсетях с надписью «Остановите израильский террор против Палестины» и изображением флага Израиля, перечеркнутого крестом.

Иммиграционным чиновникам также предлагается уделять особое внимание тем, кто участвовал в массовых студенческих протестах 2024 года по всему миру и, как утверждается, был причастен к «антиамериканской и антисемитской деятельности».

Среди примеров «антисемитских» публикаций упоминаются изображения, где на карте название «Израиль» зачеркнуто и заменено на «Палестина», а также заявления о том, что «израильтяне должны пережить то, что переживают жители Газы».

Кроме того, в материалах со ссылкой на указ, подписанный Трампом в прошлом году, «неуважение к флагу» (включая его сожжение) также указано как фактор, учитываемый при рассмотрении заявок. При этом сожжение флага в США защищено Конституцией как форма символического выражения политической позиции.

Реакция на политику администрации Трампа

Сотрудник USCIS Зак Кахлер, защищая курс администрации, заявил: «Если вы ненавидите США, у вас нет права требовать проживания здесь».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон подчеркнула, что данная политика не связана с ограничением свободы слова, а направлена на защиту американских институтов, граждан и национальной безопасности.

В то же время критики утверждают, что подобный подход ограничивает легитимные политические взгляды и фактически приравнивает критику политики израильского правительства к антисемитизму.

Бывшая сотрудница USCIS времен президента Джо Байдена Аманда Баран заявила, что «в стране, основанной на принципе свободы выражения, не должно быть места идеологическим проверкам».

Отмечается, что и ранее в США существовали случаи отказа в выдаче грин-карт по идеологическим причинам, однако, как правило, это касалось лиц, чьи заявления могли подстрекать к насилию или выходили за рамки защищенной Конституцией свободы слова.