NBC News: Пентагон рассматривает возможность смены названия «операции» против Ирана в случае срыва перемирия Военные чиновники рассматривают вариант переименования операции на «Кувалду»

Министерство обороны США (Пентагон) рассматривает возможность смены названия военной «операции» против Ирана на «Кувалда» в случае нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на представителей администрации США.

Согласно информации, Пентагон обсуждает возможность присвоения нового названия операции в случае возобновления ударов по Ирану.

Отмечается, что военные чиновники рассматривают вариант переименования операции, ранее проходившей под названием «Эпическая ярость» (Epic Fury) на «Кувалду» (Sledgehammer), чтобы избежать необходимости прохождения 60-дневной процедуры уведомления Конгресса.

В случае принятия такого решения потенциальные военные действия США против Ирана официально будут называться операцией «Кувалда».

Сообщения о возможной смене названия появились вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о том, что «перемирие находится в наиболее уязвимом состоянии». На этом фоне американские СМИ расценили обсуждение нового названия как признак того, что Вашингтон готовится к возможному возобновлению ударов по Ирану.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля 2026 года по распоряжению Трампа. В начале мая администрация США официально уведомила Конгресс о завершении операции.

Согласно американскому законодательству, администрация обязана уведомить Конгресс спустя 60 дней после начала военной операции против иностранного государства, а для продолжения таких действий требуется одобрение Конгресса.