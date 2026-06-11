NBC: Трамп намерен обсудить с оборонными компаниями сокращение ракетных запасов США

Emirhan Demir, Elmira Ekberova
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп, как утверждается, готовится на этой неделе провести встречу с руководителями компаний оборонной промышленности на фоне сокращения ракетных запасов страны.
По данным NBC News со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон ищет способы нарастить ракетные запасы, которые сократились в результате войны, начавшейся после совместных с Израилем ударов по Ирану.
Источники, пожелавшие остаться неназванными, утверждают, что Трамп выражал свое недовольство сокращением запасов своим советникам и союзникам.
По их словам, руководители семи оборонных компаний готовятся встретиться с Трампом на этой неделе. Ожидается, что президент будет настаивать на поиске способов быстрого увеличения объемов производства вооружений.
Один из источников отметил, что встреча может пройти в напряженной атмосфере из-за разочарования Трампа состоянием ракетных запасов.
В то же время представитель Белого дома сообщил телеканалу, что в графике президента на данный момент не запланировано встреч с руководителями оборонных компаний.