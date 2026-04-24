Meta сократит около 8 тыс. сотрудников на фоне инвестиций в ИИ

Zeynep Katre Oran, Elmira Ekberova
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Американская технологическая компания Meta намерена сократить около 8 тысяч сотрудников в связи с увеличением инвестиций в искусственный интеллект.
По информации BBC, основанной на уведомлении, направленном сотрудникам Meta, сокращения, затрагивающие около 10 процентов общего штата компании, начнутся с 20 мая.
Сообщается, что Meta значительно увеличивает бюджет на проекты в области искусственного интеллекта. В рамках этой стратегии компания приняла решение сократить около 8 тысяч сотрудников, а также не заполнять часть открытых вакансий.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее в январе заявил, что сотрудники, активно использующие системы на основе искусственного интеллекта, демонстрируют более высокую производительность.
По его словам, 2026 год станет годом, когда искусственный интеллект радикально изменит способы работы.