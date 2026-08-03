Музыкальная группа выступила с заявлением после решения Сингапура запретить участникам въезд в страну

Massive Attack заявил «о недоумении» из-за запрета на въезд в Сингапур за поддержку Палестины Музыкальная группа выступила с заявлением после решения Сингапура запретить участникам въезд в страну

Британская музыкальная группа Massive Attack заявила о «недоумении и разочаровании» в связи с позицией властей Сингапура, после того как двое ее участников были внесены в черный список на въезд в страну за демонстрацию флага Палестины на концерте.

Участники британской трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная и Грант Маршалл получили пожизненный запрет на въезд в Сингапур. Это произошло после их выступления 29 июля 2026 года в местном ⁠The Star Theatre.

В конце концерта музыканты развернули на сцене флаг Палестины, а один из них выкрикнул лозунг «Свободу Палестине!»

В заявлении, опубликованном на странице группы в социальных сетях, сообщается, что после концерта, состоявшегося 29 июля, полиция Сингапура задержала и допросила по отдельности всех участников группы. Некоторых музыкантов обыскали, а паспорта временно изъяли.

Отмечается, что до и после концерта многие зрители в зале спонтанно скандировали лозунги «Свободную Палестину», причем публика продолжала выкрикивать эти лозунги, несмотря на осознание того, что это может нарушать законы о цензуре.

Massive Attack «не считала, что демонстрация флага суверенного государства, признанного 157 странами, может нарушать какие-либо законы», и выражает «недоумение и разочарование» в связи с позицией сингапурских властей, следует из текста.

Отмечается также, что сингапурские поклонники группы считают проявление солидарности с палестинским народом «нравственным долгом», а бездействие международного сообщества побуждает людей во многих частях света идти на личный риск.

Участники музыкальной группы подчеркнули, что произошедшее служит напоминанием о важности защиты всеобщих прав человека и свободы слова везде, где им угрожает опасность.

Расследование в отношении группы

Ранее полиция Сингапура начала расследование в отношении британской группы Massive Attack в связи с демонстрацией флага Палестины на концерте.

В распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно, как двое участников группы разворачивают флаг Палестины во время выступления, а зрители скандируют «Свободную Палестину».

Представитель полиции Сингапура в комментарии BBC после концерта заявил, что участникам группы Роберту Дель Нае и Гранту Маршаллу были вынесены «строгие предупреждения» по обвинениям в нарушении двух законов, ограничивающих публичную демонстрацию иностранных флагов и регулирующих политические высказывания на общественных мероприятиях.

Представитель также сообщил, что двум участникам группы будет отказано в повторном въезде в страну и им запрещено выступать в Сингапуре.

Законы Сингапура запрещают несанкционированное использование символов иностранных государств. За нарушение предусмотрен штраф до 500 долларов и лишение свободы на срок до шести месяцев.

