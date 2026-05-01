Lufthansa Group продлевает приостановку полетов в Тель-Авив до июня Десятки международных авиакомпаний приостановили полеты в аэропорт Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива с 28 февраля, и с тех пор эти ограничения продлеваются

Как сообщает израильская газета «Гаарец», немецкая авиакомпания Lufthansa в июне не возобновит полеты в Тель-Авив и из него в обратном направлении.

«Группа, в которую входят авиакомпании Lufthansa, SWISS, Austrian, Brussels и Eurowings, заявила, что может возобновить некоторые рейсы в и из международного аэропорта Бен-Гурион только 1 июня, в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе», — сообщила газета в четверг.

Десятки международных авиакомпаний приостановили полеты в аэропорт Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива после начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля, и с тех пор эти ограничения продлеваются.

Французская авиакомпания Air France ранее отложила возобновление полетов между Парижем и Тель-Авивом до 10 мая, что свидетельствует о сохраняющейся осторожности европейских перевозчиков.

Напротив, авиакомпания Etihad Airways возобновила полеты между Абу-Даби и аэропортом Бен-Гурион, выполняя два рейса в день, что свидетельствует о различиях в подходах международных авиакомпаний.

По данным израильского общественного вещателя, чешская авиакомпания Smartwings объявила о планах возобновить семь еженедельных рейсов с 16 мая, в то время как бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила, что приостановка полетов продлится как минимум до 4 мая из-за сохраняющейся неопределённости.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, что вызвало ответные меры со стороны Тегерана против союзников США в Персидском заливе и привело к закрытию Ормузского пролива.

8 апреля при посредничестве Пакистана было объявлено о прекращении огня, после чего 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры, однако соглашение достигнуто не было.

Позже президент США Дональд Трамп по просьбе Пакистана в одностороннем порядке продлил перемирие, не установив новых сроков.

