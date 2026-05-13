KazanForum начался с мероприятия «Халяльная ярмарка»

Форум «Россия — исламский мир: КазанФорум 2026» открылся мероприятием «Международная Казанская халяльная ярмарка».

Международный форум, глобальным информационным партнером которого является агентство «Анадолу», в этом году проходит в 17-й раз, продлится до 17 мая в Казани, столице Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации.

Глава Республики Татарстан Рустем Минниханов в своем выступлении на церемонии отметил, что мировой рынок халяльных продуктов демонстрирует быстрое развитие.

Отметив, что понятие «халяль» не ограничивается только продуктами, Минниханов заявил: «Сегодня халяль — это целая философия жизни, отражающая глубокие духовные и культурные ценности и объединяющая миллионы людей по всему миру».

По его словам, в регионе насчитывается более 150 производителей с сертификатом «халяль» и экспорт халяльных продуктов растет: «В прошлом году объем экспорта халяльных продуктов достиг 45 миллионов долларов. Эта цифра означает трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом. Я уверен, что этот форум создаст новые возможности для продвижения Татарстана».

Отметив, что в мероприятии принимают участие около 100 компаний из разных регионов России и зарубежных стран, Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную поддержку.

После открытия Минниханов посетил стенды, в числе которых были и стенды турецких компаний, и ознакомился с представленной продукцией.

[1/9] XVII Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» стартовал с международной ярмарки халяльной продукции Kazan Halal Market. Форум, глобальным коммуникационным партнером которого выступает «Анадолу», проходит в этом году в 17-й раз и продлится в Казани — столице Республики Татарстан (субъект РФ) — до 17 мая. В церемонии открытия принял участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Акцент на сотрудничестве и развитии халяльной экономики

Выступая на открытии «Халяльного рынка», заместитель министра сельского хозяйства России Максим Валерьевич Маркович отметил, что Россия ведет важное сотрудничество с исламскими странами в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

«У нас есть значительный потенциал для увеличения поставок таких товаров. Расширение сотрудничества с бизнес-сообществом является основой стабильного роста экспорта российского продовольствия».

«У нас есть значительный потенциал для увеличения поставок таких продуктов. Расширение сотрудничества с бизнес-сообществом является основой стабильного роста экспорта продовольствия из России», - сказал он.

Подчеркнув важность выставки с точки зрения налаживания деловых контактов и заключения контрактов, Маркович выразил уверенность, что мероприятие укрепит сотрудничество между российскими и зарубежными компаниями.

Генеральный директор Центра развития исламской торговли (ICDT) Латифа Эль-Буабделлауи также подчеркнула, что это мероприятие — не просто выставка, а «стратегическая платформа, несущая в себе потенциал совместного роста и сотрудничества».

Генеральный секретарь Исламской палаты торговли и развития Юсеф Хасан Халави, в свою очередь, указал на то, что понятие «халяль» не ограничивается только продуктами, и обратил внимание на важность этических ценностей.

«Халяль — это не просто продукт, это философия. Этические принципы всегда должны быть на первом плане в нашем подходе к ведению бизнеса и в межличностных отношениях», - подчеркнул генсек.

Мы стараемся продемонстрировать турецкие вкусы»

Сотрудник магазина «Алатурка Маркет» на Международном халяльном рынке в Казани, Мехмет Акиф отметил, что Казань — один из немногих городов, где мирно сосуществуют представители разных религий: «Это место, где мусульмане и христиане живут в мире. Россия также поддерживает мероприятия, направленные на мусульман».

По его мнению, мероприятие способствует росту торговой активности: «Внимание всего мира приковано к этому месту. Особенно много посетителей приезжает из мусульманских стран и из Африки».

Подчеркнув, что все продаваемые ими продукты являются халяльными, Акиф добавил: «Мы занимаемся мясом и стараемся отразить здесь турецкий вкус».

Он отметил, что в Казани турки особенно активны в сфере услуг: «Здесь около 50–60 турецких мясных лавок. Рестораны, мясные лавки и турецкие сладости здесь очень популярны».