Human Rights Watch призвал ЕС запретить торговлю с незаконными израильскими поселениями На протяжении десятилетий, пока палестинцы подвергались ужасным преступлениям, ЕС ограничивался лишь выражением «обеспокоенности , подчеркнул Клаудио Франкавилла

Представитель Организации по наблюдению за соблюдением прав человека (Human Rights Watch - HRW) при Европейском союзе (ЕС) Клаудио Франкавилла предупредил ЕС, что запрет на торговлю с незаконными израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях является «не вариантом, а обязательством».

В своём письменном заявлении Франкавилла отметил, что вопрос о том, имеет ли ЕС обязательство запретить торговлю с незаконными поселениями, не подлежит обсуждению, а решимость лидеров Союза выполнить это обязательство уже давно ставится под сомнение.

Напомнив, что после давления со стороны гражданского общества и некоторых стран-членов ожидается, что Европейская комиссия представит «список вариантов» по ограничению торговли с поселениями перед заседанием министров иностранных дел, которое состоится 13 июля, он заявил: «Однако продолжать представлять запрет как „вариант“ вводит в заблуждение. Как подчеркнули более 50 организаций в письме, направленном в Комиссию 22 июня, единственным «вариантом», соответствующим международному праву и законодательству ЕС, является принятие запрета».

Франкавилла отметил, что на протяжении десятилетий, пока палестинцы подвергались ужасным преступлениям, ЕС ограничивался лишь выражением «обеспокоенности»: «ЕС должен, по крайней мере, прекратить оказывать финансовую поддержку этим поселениям. Более того, это не вопрос «вариантов».

Подчеркнув, что переселение израильского населения на оккупированные палестинские территории является военным преступлением, Франкавилла напомнил о мнении Международного Суда о необходимости пресечения торговли и инвестиций, поддерживающих незаконную ситуацию на палестинских территориях.

По его словам, аргумент о том, что привилегии, предоставленные Израилю в рамках Соглашения о партнерстве с ЕС, такие как освобождение от таможенных пошлин, не распространяются на незаконные поселения, является ошибочным, и подчеркнул, что даже в случае тщательного взимания таможенных пошлин с товаров, импортируемых из поселений, это не означает прекращения торговли.

Франкавилла отметил, что в нынешней ситуации не соблюдается положение законодательства ЕС о том, что торговля должна соответствовать нормам международного права, и что у Комиссии есть обязанность исправить эту ситуацию.

В отчете Global Echo Litigation Center, организации, занимающейся вопросами международного права, было установлено, что продукты питания, произведенные в незаконных израильских поселениях на оккупированных палестинских и сирийских территориях, поступают на европейские рынки с нарушением законодательства ЕС и Великобритании.

В отчете отмечается, что в период 2017–2026 годов 17,2 % из более чем 5 900 израильских поставок в Европу, включавших цитрусовые, финики, тахин и другие сельскохозяйственные продукты, происходили из незаконных поселений.

15 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что многие страны-члены обратились к Европейской комиссии с просьбой подготовить предложения по пресечению торговли с незаконными израильскими поселениями на палестинских территориях, и пообещала довести эту информацию до сведения Комиссии.