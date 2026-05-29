Haaretz: Нетаньяху ведет войны ради политических и личных интересов

Израильская газета «Haaretz» пишет, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает наносить удары по сектору Газа, Ливану и Ирану для достижения своих политических и личных целей.

В заголовке газеты появилась следующая фраза: «Невозможно не подозревать, что это кровопролитие осуществляется с целью достижения политических и личных целей премьер-министра».

«Война, единственной целью которой является подсчет трупов противника, никогда не будет удовлетворительной. Чем быстрее мы положим конец войне в Газе и Ливане, тем меньше будет нанесенный ущерб», - отмечается в статье.

Авторы считают, что Нетаньяху вынудил сотни тысяч человек покинуть свои дома на юге Ливана. Это совпало по времени с объявлением о «плане принятия жестких мер против Хезболлы» в районе к северу от реки Литани и к югу от реки Зехрани.

Заявления премьер-министра и ситуация на местах указывают на опасную эскалацию в Ливане, это «наводит на мысль о том, что цель состоит в том, чтобы втянуть «Хезболлу» в полномасштабную войну».

В новости напоминается о том, что Нетаньяху отдал приказ увеличить площадь оккупированной территории в Газе с 60 до 70 процентов: «Другими словами, премьер-министр Израиля вновь разжигает две войны (в Газе и Ливане) после того, как война с Ираном закончилась провалом и была остановлена президентом США».

Израиль не соблюдает перемирие

Газета пишет, что израильская армия не соблюдает перемирие в Газе и Ливане, отмечается, что Израиль расширяет зону боевых действий в обоих регионах.

Нетаньяху выдвигает в качестве оправдания необходимость остановить атаки дронов Хезболлы в Ливане и ослабить растущее влияние ХАМАС в Газе: «Вместо того чтобы признать пределы своей силы, правительство отдает армии приказ усилить атаки и углубить оккупацию, воплощая в жизнь израильскую пословицу: «То, что не удалось добиться силой, добиваются еще большей силой».

В сообщении говорится, что атаки на Ливан «бессмысленны и напрасны», неизвестно, к чему приведут эти нападения и как долго они будут продолжаться.

«Каждый проходящий день — это еще один день необоснованных массовых убийств».

«Вместо того чтобы расширять масштабы конфликта, мы должны их сужать; вместо того чтобы увеличивать численность войск, мы должны начать выводить их из ливанского болота. И вместо того, чтобы продолжать убивать и гибнуть, мы должны сесть за стол переговоров с правительством Ливана, которое неоднократно выражало желание вести прямые переговоры с Израилем».

Возобновление эскалации нападений в Газе является плохим знаком, «то, чего Израиль не смог достичь в ходе войны, длившейся более двух лет и завершившейся массовыми безразборными убийствами и систематическим уничтожением всех городов, деревень, кварталов и лагерей беженцев, не удастся достичь и в ходе очередного раунда разрушений и массовых убийств».

В статье отмечается, что настало время позволить мирной комиссии, созданной в Газе в рамках перемирия, выполнять свои функции, оказать ей содействие и сдержать израильскую армию.