Корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире рассказал, что президент США поделился подробностями инцидента с вертолетом Apache

Fox News: Трамп не исключает нанесения новых ударов по Ирану Корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире рассказал, что президент США поделился подробностями инцидента с вертолетом Apache

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к принятию решения о новых ударах по Ирану. При этом мишенями удара могут стать энергетические объекты и мосты. Об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News

Корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире рассказал, что президент США поделился подробностями инцидента с вертолетом Apache.



В частности, по словам корреспондента, Трамп заявил, что иранский беспилотник не взорвался, поскольку застрял во время маневра американских пилотов.



Корреспондент отметил, что Трамп сообщил, что Иран пытался восстановить свой оборонный потенциал в период действия режима прекращения огня, однако не смог предотвратить американские удары.



«Что интересно, президент Трамп сказал мне, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану и среди целей - электростанции и мосты. Поскольку, по его словам, иранцы просят США о помощи в ходе переговорного процесса», — сказал корреспондент Fox News.



Ингст сообщил, что спросил Трампа о возможном ответе США на ракетные удары Ирана по американским силам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. По словам корреспондента , президент США дал понять, что не исключает новых атак по территории Ирана.